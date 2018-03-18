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Жители Забайкалья и Приамурья голосуют активнее, чем на выборах 2012 года

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Почти 8% избирателей проголосовали в первые два часа работы избирательных участков в Забайкальском крае. Явка превысила показатели выборов 2012 года.

Наибольшую активность проявили жители Тунгиро-Олекминского района (23,28%), Дульдургинса (14,81%) и Газимуро-Заводского района (13,56%), сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии.

На выборах президента России, прошедших в 2012 году, в первые два часа проголосовали всего 4,93%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Амурской области. В первые два часа проголосовали 11,6% избирателей против 8,3% в 2012 году.

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