Жители Забайкалья и Приамурья голосуют активнее, чем на выборах 2012 года

Почти 8% избирателей проголосовали в первые два часа работы избирательных участков в Забайкальском крае. Явка превысила показатели выборов 2012 года.

Наибольшую активность проявили жители Тунгиро-Олекминского района (23,28%), Дульдургинса (14,81%) и Газимуро-Заводского района (13,56%), сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии.

На выборах президента России, прошедших в 2012 году, в первые два часа проголосовали всего 4,93%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Амурской области. В первые два часа проголосовали 11,6% избирателей против 8,3% в 2012 году.