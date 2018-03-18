Переселенцы с Украины впервые проголосовали на выборах в России

Бежавшие от войны переселенцы c Украины впервые проголосовали на выборах как граждане России. Алексей и Анна Штепа были в числе первых, кто явился на один из избирательных участков Биробиджана.

«Перед нами не стоял вопрос — идти или не идти на выборы. Ответ был очевиден — идти. Ведь будущее России теперь и наше будущее, и сегодня мы сделали свой выбор, каким мы хотим видеть это будущее», — отметила Анна Штепа.

В свою очередь, Алексей отметил, что для него возможность проголосовать на выборах «символизирует начало новой жизни в России».

Алексей и Анна Штепа покинули Украину 4 года назад после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.