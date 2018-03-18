Прямой эфир
Сюжет:

Переселенцы с Украины впервые проголосовали на выборах в России

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бежавшие от войны переселенцы c Украины впервые проголосовали на выборах как граждане России. Алексей и Анна Штепа были в числе первых, кто явился на один из избирательных участков Биробиджана.

«Перед нами не стоял вопрос — идти или не идти на выборы. Ответ был очевиден — идти. Ведь будущее России теперь и наше будущее, и сегодня мы сделали свой выбор, каким мы хотим видеть это будущее», — отметила Анна Штепа.

В свою очередь, Алексей отметил, что для него возможность проголосовать на выборах «символизирует начало новой жизни в России».

Алексей и Анна Штепа покинули Украину 4 года назад после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачёв предупредил о провокациях на Украине в день выборов президента РФ
«Ростелеком» заявил о росте хакерской активности перед выборами президента РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017