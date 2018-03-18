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Косачёв предупредил о провокациях на Украине в день выборов президента РФ

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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На Украине во время выборов президента РФ могут быть провокации и прямые угрозы в адрес российских граждан. С таким заявлением выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Возможны провокации и прямые угрозы в адрес граждан РФ со стороны националистических организаций на Украине, это следует из вчерашнего заявления МВД Украины», — приводит «РИА Новости» слова сенатора.

Он подчеркнул, что Совфед будет отслеживать ситуацию на Украине. Сенатор также отметил, что решение Киева стало неожиданным для Москвы, поскольку ранее украинские власти заверяли, что не будут чинить препятствия проведению выборов.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта будет ограничен доступ на территорию российских посольств и консульств в Киеве, Одессе и Львове, где будут проходить выборы президента России. Попасть туда смогут лишь граждане, имеющие дипломатический статус.

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