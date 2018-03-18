Прямой эфир
Сюжет:

Избирательные участки открылись в российской столице

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве открылись избирательные участки на выборах президента Российской Федерации. 3620 столичных участков будут открыты до 20:00 мск.

Более 1500 избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), что в полтора раза превышает показатели прежних выборов, передает «Интерфакс». 

Еще 15 избирательных участков открылись для голосования на выборах президента РФ раньше срока. Это пункты для голосования в столичных аэропортах и в Московской области, где будут голосовать военнослужащие.

Обеспечивать безопасность во время голосования в Москве будут порядка 17 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, ЧОП и дружинников.

Также в 08:00 по Москве начали работать избирательные участки в других регионах Центральной России, таких Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская, Курская, Владимирская, Орловская область и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наблюдатель из Аргентины рассказал об организованности выборов в РФ
101-летний житель Еврейской автономной области проголосовал на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017