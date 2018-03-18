Избирательные участки открылись в российской столице

В Москве открылись избирательные участки на выборах президента Российской Федерации. 3620 столичных участков будут открыты до 20:00 мск.

Более 1500 избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), что в полтора раза превышает показатели прежних выборов, передает «Интерфакс».

Еще 15 избирательных участков открылись для голосования на выборах президента РФ раньше срока. Это пункты для голосования в столичных аэропортах и в Московской области, где будут голосовать военнослужащие.

Обеспечивать безопасность во время голосования в Москве будут порядка 17 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, ЧОП и дружинников.

Также в 08:00 по Москве начали работать избирательные участки в других регионах Центральной России, таких Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская, Курская, Владимирская, Орловская область и др.