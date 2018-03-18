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Безопасность во время выборов в столице обеспечат более 17 тыс. силовиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Порядка 17 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, ЧОП и дружинников обеспечат безопасность на избирательных участках в Москве.

«Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17 тыс. сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей народных дружин и общественных формирований», — заявили в главном управлении МВД по Москве в комментарии ТАСС.

В пресс-службе столичной полиции добавили, что все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследованы правоохранителями «с применением технических средств и служебных собак». 

Избирательные участки в российской столице откроются 18 марта в 08:00 по местному времени. Выборы президента России уже начались на Камчатке, Чукотке, Сахалине, Курилах и в Магадане.

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