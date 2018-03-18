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Глава Крыма проголосовал на первых в регионе выборах президента России

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента Российской Федерации.

Выборы российского президента первый раз проводятся на вошедшем в состав РФ ровно четыре года назад полуострове.

«Мой голос принят, прошу всех прийти на участки, страна нуждается в вашем голосе», – сказал Аксенов, опустив бюллетень в КОИБ.

Голосование в Крыму будет проходить на 1 тыс. 206 избирательных участках, среди них 42 созданы в местах временного пребывания граждан. По данным на 1 января, в регионе зарегистрированы 1,483 млн избирателей.

В городе федерального значения Севастополе для голосующих созданы 182 участка, из них два - временные. По информации на 1 января, в списках - чуть более 311 тыс. избирателей.

Первые избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (23:00 мск) на Камчатке и Чукотке. Спустя час голосование началось в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях.

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