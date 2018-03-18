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Жители Сибири голосуют активнее, чем на прошлых выборах президента

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Жители Центральной и Западной Сибири в 2018 году голосуют активнее, чем на прошлых выборах президента России.

В Тыве за первые два часа работы участков явка избирателей составила 26,87%. В 2012 году она составляла 15,96%.

По данным избиркома Красноярского края, этот показатель составил 8,74%. На прошлых выборах явка к 10:00 по местному времени (6:00 мск) была 4,8%, передает «РИА Новости».

Жители Кемеровской области также голосуют активно. За первые два часа голосования на участки пришли уже 14,56% избирателей. В 2012 году к этому времени явка составляла 10,16%.

В Омской области, единственном из сибирских регионов, из-за разницы во времени избирательные пункты открылись на час позже. Однако и там жители демонстрируют необычно высокую активность.

По данным облизбиркома, за два часа с начала голосования явка составила 9,05%. В это же время на прошлых выборах президента РФ она составляла 5,05%.

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