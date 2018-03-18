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РФ повторно обратится в ООН и СЕ из-за недопуска россиян на выборы на Украине

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что она повторно обратится к верховному комиссару ООН и в Совет Европы из-за недопуска россиян на выборы президента РФ на территории Украины.

«Это совершенно беспрецедентный случай, вопиющее нарушение международных норм права. Я со своей стороны повторно буду сегодня обращаться к верховному комиссару по правам человека ООН, Совету Европы, БДИПЧ», — приводит слова омбудсмена РИА «Новости». Москалькова отметила, что ответов по предыдущим обращениям она не получила.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство решило не пускать россиян в диппредставительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для участия в выборах президента РФ.

В воскресенье сотрудники украинской полиции совместно с представителями национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, а также перекрыли проезд и проход к зданию консульства РФ в Одессе, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России. Представитель генконсульства во Львове заявил, что на территорию российского консульства разрешен вход по списку только для тех, кто там работает. В связи с этим Татьяна Москалькова направила письма в подразделение суда ООН и ЕСПЧ с просьбой обеспечить допуск россиян, находящихся на территории Украины, к участкам для голосования на выборах президента России.

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