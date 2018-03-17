Москва потребует от Киева ответа в случае препятствий на выборах

Если Киев осуществит угрозы и будет мешать российским гражданам голосовать на выборах президента РФ в дипучреждениях, то Москва потребует ответа от Украины на международном уровне. Об этом сообщает член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк.

По информации пресс-службы депутата, Россия намерена требовать призвать украинские власти к ответу на международном уровне, если Киев осуществит намерение помешать российским гражданам проголосовать на выборах президента РФ, сообщает «РИА Новости».

Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook заявил, что ведомство решило не пускать граждан РФ в российские диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта.