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Москва потребует от Киева ответа в случае препятствий на выборах

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Если Киев осуществит угрозы и будет мешать российским гражданам голосовать на выборах президента РФ в дипучреждениях, то Москва потребует ответа от Украины на международном уровне. Об этом сообщает член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк.

По информации пресс-службы депутата, Россия намерена требовать призвать украинские власти к ответу на международном уровне, если Киев осуществит намерение помешать российским гражданам проголосовать на выборах президента РФ, сообщает «РИА Новости».

Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook заявил, что ведомство решило не пускать граждан РФ в российские диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. 

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