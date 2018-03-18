Препятствование голосованию россиян на Украине вызвало возмущение в ЦИК

Факты недопуска россиян на избирательные участки на Украине надо документировать, собирать досье по всем ограничениям и нарушениям избирательных прав и предавать огласке, заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

«Информация, которая поступает в эти часы с Украины с российских избирательных участков, вызывает глубокое возмущение», — цитирует Лихачева «РИА Новости».

По его словам, на Украине не возымели своего действия сигналы, которые шли в адрес украинской власти со стороны ЦИК, МИД России, международных миссий и институтов ОБСЕ.

«И это можно говорить с большим сожалением», — отметил он.

Посольство РФ на Украине сообщило, что избирательный участок открылся в соответствии с регламентом в 8:00 по местному времени.

«Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно», — говорится в Twitter посольства.

При этом живущих на Украине россиян до голосования не допускают.

Ранее, 18 марта, сообщалось, что сотрудники полиции совместно с представителями национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, а также перекрыли проезд и проход к зданию консульства РФ в Одессе, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.