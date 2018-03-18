Прямой эфир
Сюжет:

Препятствование голосованию россиян на Украине вызвало возмущение в ЦИК

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Факты недопуска россиян на избирательные участки на Украине надо документировать, собирать досье по всем ограничениям и нарушениям избирательных прав и предавать огласке, заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Избирательная система готова к выборам
Глава ЦИК России Элла Памфилова отчиталась о проделанной работе

«Информация, которая поступает в эти часы с Украины с российских избирательных участков, вызывает глубокое возмущение», — цитирует Лихачева «РИА Новости».

По его словам, на Украине не возымели своего действия сигналы, которые шли в адрес украинской власти со стороны ЦИК, МИД России, международных миссий и институтов ОБСЕ.

«И это можно говорить с большим сожалением», — отметил он. 

Посольство РФ на Украине сообщило, что избирательный участок открылся в соответствии с регламентом в 8:00 по местному времени.

«Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно», — говорится в Twitter посольства.

При этом живущих на Украине россиян до голосования не допускают.

Ранее, 18 марта, сообщалось, что сотрудники полиции совместно с представителями национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, а также перекрыли проезд и проход к зданию консульства РФ в Одессе, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинская полиция не пускает россиян голосовать на выборах президента РФ
Переселенцы с Украины впервые проголосовали на выборах в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017