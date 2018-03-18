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Депардье проголосовал в Париже на выборах президента России

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Известный актер Жерар Депардье, который имеет гражданство Российской Федерации, проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже 18 марта.

Несмотря на то что в Париже стоит непогода, а солнце скрыто за тучами, Депардье посетил избирательный участок около 10:20 в кожаной куртке и темных очках, пишет «РИА Новости».

Отвечая на вопрос представителей СМИ, с какими чувствами он пришел на выборы, Депардье ответил, что отдал голос с чувством патриотизма и любви к России.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

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