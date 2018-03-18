Олег Газманов проголосовал на выборах президента РФ в Красноярске

Певец и композитор, народный артист России Олег Газманов проголосовал на выборах президента РФ. Музыкант отдал свой голос на избирательном участке в Красноярске.

Певец прибыл на избирательный участок в приподнятом настроении. Его встречали другие избиратели, некоторые из них смогли сфотографироваться на память с музыкантом, сообщает РЕН ТВ.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.