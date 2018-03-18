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Алла Пугачева и Максим Галкин проголосовали на выборах президента России

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Максим Галкин и Алла Пугачева проголосовали на выборах президента России 18 марта. Они посетили избирательный участок в подмосковном Звенигороде.  

 

Также в Москве проголосовали певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. 

«Пришли в школу, в которую ходили наши дети. Ощущение, что Первое сентября — музыка, радостный смех, на избирательный участок люди приходят целыми семьями», — написала певица в Instagram

 

 

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 18 Мар 2018 в 2:55 PDT

Выборы президента проходят в России 18 марта. Россияне выбирают одного из восьми зарегистрированных кандидатов.

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