Алла Пугачева и Максим Галкин проголосовали на выборах президента России

Максим Галкин и Алла Пугачева проголосовали на выборах президента России 18 марта. Они посетили избирательный участок в подмосковном Звенигороде.

Публикация от Новости Москва! (@moscow_russia24) 18 Мар 2018 в 3:31 PDT

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 18 Мар 2018 в 3:20 PDT

Также в Москве проголосовали певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин.

«Пришли в школу, в которую ходили наши дети. Ощущение, что Первое сентября — музыка, радостный смех, на избирательный участок люди приходят целыми семьями», — написала певица в Instagram.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 18 Мар 2018 в 2:55 PDT

Выборы президента проходят в России 18 марта. Россияне выбирают одного из восьми зарегистрированных кандидатов.