Житель Новосибирска пришел на выборы в костюме телепузика

В Новосибирске один из избирателей пришел на голосование 18 марта в костюме телепузика. Фотография необычного посетителя появилась в Instagram.

«Телепузику небезразлично, кто у него будет на экранчике. Герои детства плохому не научат», — гласит подпись под фотографией.

Избирательный участок расположился в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ).

Публикация от Ксения Звонкович ( Смирнова) (@zvonokk) 18 Мар 2018 в 3:05 PDT

Ранее, 18 марта, житель деревни Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области пришел голосовать в костюме межконтинентальной ракеты «Сармат», а в Бурятии на участке заметили избирателя в костюме медведя.

Выборы президента проходят в воскресенье, 18 марта. Россияне голосуют за одного из восьми зарегистрированных кандидатов: Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксению Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.