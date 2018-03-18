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ОБСЕ на Украине мониторит ситуацию с недопуском граждан РФ на выборы

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Фото: osce.org
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Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после обращений МИД РФ и ЦИК РФ дало указание миссии на Украине собирать документальный материал о недопуске граждан России на выборы и мониторить ситуацию у российских дипучреждений. Об этом сообщает член Центризбиркома Василий Лихачев.

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По его словам, все факты ограничения прав российских граждан проголосовать на выборах президента РФ на Украине должны войти в «белую книгу» с перечнем нарушений, которую планируется представлять в различные парламентские политические международные структуры.

«Это факт гуманитарной агрессии в отношении граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины и не могут реализовать свое избирательное право на выборах президента», — цитирует Лихачева «РИА Новости».

18 марта на Украине сотрудники полиции ограничили доступ к российским консульствам, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию незаконной. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва в связи с этим уже обратилась в ООН и Совет Европы. Ответной реакции пока не последовало.

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