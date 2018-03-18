Более 34% избирателей проголосовали в Севастополе к полудню

Явка избирателей в Севастополе по состоянию на 12:00 мск превысила 35%, сообщил председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов.

«По состоянию на 12:00 мск явка в Севастополе составляет 35,1%», — приводит слова Петухова «РИА Новости».

Выборы президента России проходят на территории Крыма впервые. На территории полуострова в 8:00 мск открылись 1206 избирательных участков, а в Севастополе заработали 182 участка. Всего на выборах главы государства в Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.