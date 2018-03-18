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Кот Мостик посетил избирательный участок в Крыму

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Фото: instagram.com
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Главный символ строительства моста через Керченский пролив — кот Мостик — посетил один из избирательных участков в Крыму 18 марта. Информация об этом появилась на его официальной странице в Facebook.

«Светло, просторно, а самое главное — за стеной столовая», — говорится в сообщении.

В участковой комиссии сообщили, что кот пришел на участок одним из первых.

18 марта в 8:00 в Крыму открылись 1206 избирательных участков, в Севастополе работать начали 182 участка. Одним из первых на выборах проголосовал глава республики Сергей Аксенов. Он заявил, что выборы президента России по значимости для жителей полуострова можно сравнить с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение с Россией.

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