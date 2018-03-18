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Выборы президента России впервые в истории начались в Крыму

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Первые в истории Крыма выборы президента Российской Федерации стартовали на полуострове в четвертую годовщину воссоединения с Россией.

Так, в 08:00 в Республике Крым открылись 1206 избирательных участков, а в Севастополе работать начали 182 участка.

Всего на выборах главы государства в Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе из Израиля, Испании, Италии, Германии, Швеции, Кипра, Норвегии, Дании, Украины. Накануне вечером в Симферополь прибыла французская делегация.

На выборах президента проголосовал глава республики Крым Сергей Аксенов. «Мой голос принят, прошу всех прийти на участки, страна нуждается в вашем голосе», – сказал он, опустив бюллетень в КОИБ.

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