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Более 14% избирателей проголосовали на выборах президента в Кузбассе

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Более 14% избирателей проголосовали на выборах президента РФ в Кузбассе к 10:00 местного времени, сообщил журналистам глава областного избиркома Юрий Емельянов в воскресенье.

«На 10 утра явка составила 14,56%», – цитирует Емельянова «Интерфакс».

Наиболее активно проходит голосование в Новокузнецком районе (27,39%) и Краснобродском городском округе (23,81%). Всего в Кузбассе открыли 1 тыс. 752 избирательных участка, где зарегистрировано более 2 млн избирателей.

В 2012 году в Кемеровской области явка избирателей на 10:00 местного времени составила 10,16%. 

Выборы президента России проходят по всей стране 18 марта. 

Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке, после этого голосование началось в Сахалинской и Магаданской областях.

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