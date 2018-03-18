Беременные женщины во Владивостоке смогли проголосовать в роддоме

Пациентки роддома во Владивостоке смогли проголосовать на выборах президента России. Избирательный участок организовали на территории медучреждения, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Одна из рожениц рассказала, что осталась довольна условиями, созданными для голосования. В день президентских выборов для женщин был организован праздничный обед.

Первые избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (23:00 мск) на Камчатке и Чукотке. Спустя час голосование началось в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях.