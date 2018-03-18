Глава Крыма сравнил выборы президента РФ с референдумом 2014 года

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выборы президента России по значимости для жителей полуострова можно сравнить с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение с Россией.

«Голосование проходит впервые в республике Крым. Я уверен, что для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как было в 2014 году», – цитирует его слова «РИА Новости».

Аксенов также отметил, что сегодня важен каждый голос.

«Это ответственность и гражданский долг каждого человека, благодарность нашей стране за мирное небо над головой», – сказал он.

В 08:00 в Крыму открылись 1206 избирательных участков, в Севастополе работать начали 182 участка.

Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ.

14 марта действующий президент РФ Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией «восстановлением исторической справедливости». Он уточнил, что отторжение Крыма и Севастополя от РСФСР «было незаконным даже по советским законам».