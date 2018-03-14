Путин поблагодарил крымчан за решение вернуться в Россию

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Крыма за восстановление исторической справедливости своим решением о воссоединении с Россией.

«Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — сказал Путин на концерте-митинге в Севастополе, приуроченном к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение — проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких», — добавил глава государства.

Он уточнил, что отторжение Крыма и Севастополя от РСФСР «было незаконным даже по советским законам». В этом смысле референдум 2014 года «восстановил историческую справедливость», передает слова президента ТАСС.