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Путин поблагодарил крымчан за решение вернуться в Россию

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Крыма за восстановление исторической справедливости своим решением о воссоединении с Россией.

«Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — сказал Путин на концерте-митинге в Севастополе, приуроченном к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение — проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких», — добавил глава государства.

Он уточнил, что отторжение Крыма и Севастополя от РСФСР «было незаконным даже по советским законам». В этом смысле референдум 2014 года «восстановил историческую справедливость», передает слова президента ТАСС. 

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