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Выборы президента РФ стартовали на Урале и в ряде регионов Поволжья

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Выборы президента России стартовали в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья. Избирательные участки открылись в 08:00 (06:00 мск) по местному времени.

Голосование началось в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областях, а также в Башкирии.

Часть участков, располагающихся в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, открылись на два часа раньше — в 06:00 (04:00 мск).

Дело в том, что в регионах расположены нефтегазовые предприятия, которые работают по принципу непрерывного цикла. Сотрудники выезжают на место производство задолго до открытия избирательных участков и возвращаются уже после их закрытия.

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