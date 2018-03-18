В Киеве россиянку забросали квашеной капустой возле посольства РФ

Неизвестные в Киеве забросали квашеной капустой россиянку, пришедшую к посольству РФ в Киеве, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента России.

Пожилая женщина назвала украинским полицейским свое имя, после чего неизвестный из толпы бросил в нее несколько комков капусты, передает «РИА Новости».

В воскресенье сотрудники украинской полиции совместно с представителями нацгвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, а также перекрыли проезд и проход к зданию консульства РФ в Одессе, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство решило не пускать граждан России в диппредставительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для участия в выборах президента РФ.

В связи с этим уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия потребовала ООН и Совет Европы отреагировать на цитуацию. Ответной реакции пока не последовало.