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Косачев выступил против ответа на недопуск россиян до голосования на Украине

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что России категорически не следует зеркально отвечать Украине на недопуск россиян к голосованию в российских диппредставительствах.

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«Что касается ответных шагов, то лично я был бы категорически против зеркальных мер в отношении граждан Украины на территории России. Ибо именно мы должны продемонстрировать отличие демократического государства от авторитарного», — сказал сенатор журналистам агентства «Интерфакс».

По его словам, в сложившейся ситуации России необходимо отстаивать общечеловеческие ценности «от дискредитации теми, кто пытается прозападный выбор выдать за демократический».

В воскресенье, 18 марта, на Украине сотрудники полиции ограничили доступ к российским консульствам, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента РФ.

По словам представителей ЦИК, данные факты необходимо документировать и предавать огласке.  

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что уже РФ обратилась в ООН и Совет Европы по данной теме. Ответной реакции пока не последовало.

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