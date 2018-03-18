Косачев выступил против ответа на недопуск россиян до голосования на Украине

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что России категорически не следует зеркально отвечать Украине на недопуск россиян к голосованию в российских диппредставительствах.

«Что касается ответных шагов, то лично я был бы категорически против зеркальных мер в отношении граждан Украины на территории России. Ибо именно мы должны продемонстрировать отличие демократического государства от авторитарного», — сказал сенатор журналистам агентства «Интерфакс».

По его словам, в сложившейся ситуации России необходимо отстаивать общечеловеческие ценности «от дискредитации теми, кто пытается прозападный выбор выдать за демократический».

В воскресенье, 18 марта, на Украине сотрудники полиции ограничили доступ к российским консульствам, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента РФ.

По словам представителей ЦИК, данные факты необходимо документировать и предавать огласке.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что уже РФ обратилась в ООН и Совет Европы по данной теме. Ответной реакции пока не последовало.