Захарова прокомментировала недопуск россиян на избирательные участки на Украине

Блокирование доступа россиян на избирательные участки для голосования на президентских выборах совершенно незаконно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден», — цитирует Захарову ТАСС.

Она также отметила, что такой результат волеизъявления устроить властей Киева никак не мог.

«Именно поэтому режим совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании», — сказала она.

18 марта сотрудники полиции совместно с представителями национальной гвардии Украины ограничили доступ к российским консульствам, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.

По словам представителей ЦИК, данные факты надо документировать, собирать досье по всем ограничениям и нарушениям избирательных прав и предавать огласке.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что уже РФ обратилась в ООН и Совет Европы по данной теме. На письма пока никак не отреагировали, в международные организации намерены обратиться повторно.