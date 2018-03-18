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Захарова прокомментировала недопуск россиян на избирательные участки на Украине

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Блокирование доступа россиян на избирательные участки для голосования на президентских выборах совершенно незаконно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден», — цитирует Захарову ТАСС.

Она также отметила, что такой результат волеизъявления устроить властей Киева никак не мог.

«Именно поэтому режим совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании», — сказала она.

18 марта сотрудники полиции совместно с представителями национальной гвардии Украины ограничили доступ к российским консульствам, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.

По словам представителей ЦИК, данные факты надо документировать, собирать досье по всем ограничениям и нарушениям избирательных прав и предавать огласке. 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что уже РФ обратилась в ООН и Совет Европы по данной теме. На письма пока никак не отреагировали, в международные организации намерены обратиться повторно.

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