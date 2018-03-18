В Бурятии человек в костюме медведя проголосовал на выборах президента

Житель Бурятии в костюме медведя проголосовал на выборах президента России в городе Северобайкальск.

На видео с участка видно, как представители избирательной комиссии нашли «медведя» в своих списках, попросили его расписаться и выдали бюллетень.

В Пскове свой голос за кандидата отдал местный житель в историческом костюме стрельца. Сотрудники избиркома также проверили у него паспорт выдали бюллетень.

Жители Псковской области вдове активнее голосуют на выборах президента России в этом году, чем во время предыдущих в 2012-ом.

По данным облизбиркома, к 10.00 явка составила 8,44%. В это же время в 2012 году была 4,99%, сообщает «Интерфакс».

Всего в регионе открыты 638 участков для голосования. Впервые свой выбор сделают, как ожидается, более 5 тыс. молодых избиратели.