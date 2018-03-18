Прямой эфир
Сюжет:

В Бурятии человек в костюме медведя проголосовал на выборах президента

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Бурятии в костюме медведя проголосовал на выборах президента России в городе Северобайкальск.

На видео с участка видно, как представители избирательной комиссии нашли «медведя» в своих списках, попросили его расписаться и выдали бюллетень.

В Пскове свой голос за кандидата отдал местный житель в историческом костюме стрельца. Сотрудники избиркома также проверили у него паспорт выдали бюллетень.

Жители Псковской области вдове активнее голосуют на выборах президента России в этом году, чем во время предыдущих в 2012-ом.

По данным облизбиркома, к 10.00 явка составила 8,44%. В это же время в 2012 году была 4,99%, сообщает «Интерфакс».

Всего в регионе открыты 638 участков для голосования. Впервые свой выбор сделают, как ожидается, более 5 тыс. молодых избиратели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Олимпийский чемпион Алипов одним из первых проголосовал на Камчатке
Беременные женщины во Владивостоке смогли проголосовать в роддоме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017