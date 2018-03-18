Олимпийский чемпион Алипов одним из первых проголосовал на Камчатке

Олимпийский чемпион 2004 года, бронзовый призер Игр-2008, российский стрелок Алексей Алипов одним из первых проголосовал на выборах президента России. Сегодня в 9 утра спортсмен опустил бюллетень на избирательном участке № 97 в клубе аэропорта «Елизово».

«Выбор президента «это достаточно серьезное, очень значимое событие для всей нашей большой родины. Для меня лично выборы — это олицетворение моей гражданской позиции», — сказал он, призвав всех граждан последовать его примеру.

Алексей Алипов на Олимпийских играх 2004 года в Афинах завоевал золотую медаль для сборной России, поразив 149 мишеней из 150 возможных.

Избирательные участки на Камчатке открылись в 23:00 по Москве. Исполнить свой гражданский долг жители полуострова смогут в течение 12 часов.