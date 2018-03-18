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Житель Ленобласти пришел на выборы президента РФ в костюме ракеты «Сармат»  

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Фото: youtube.com
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Житель деревни Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области пришел голосовать на выборах президента России в костюме межконтинентальной ракеты «Сармат».

Молодой человек изготовил уникальный наряд по собственной инициативе. Сотрудники участковой комиссии без проблем подтвердили личность избирателя и позволили ему пройти в кабинку для голосования, сообщает издание Online47.ru.

Ранее житель Бурятии в костюме медведя проголосовал на выборах президента России в городе Северобайкальске Республики Бурятия, а в Пскове свой голос за кандидата отдал местный житель в историческом костюме стрельца.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

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