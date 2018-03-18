Жители Камчатки активно голосуют несмотря на погоду

Жители Камчатского края активно голосуют на выборах президента России несмотря на 22-градусный мороз и сильный ветер.

По данным регионального избиркома на 15:00 (06:00 мск), свой выбор сделали 54,09% избирателей. В 2012 году к этому времени явка была 46,12%.

По словам председателя Общественной палаты региона Алексея Костылева, нынешние показатели говорят о возросшей сознательности жителей Камчатки и их доверии к институту выборов.

«Скорее всего, такая высокая явка — это результат того, что раньше велась агитационная работа, ну и люди сами решили, что пора бы включаться в избирательный процесс», – приводит его слова ТАСС.

Сахалинская и Магаданская области также демонстрируют высокую явку на выборах президента России.