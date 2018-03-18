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Колыма и Сахалин продолжают бить рекорды по явке на выборы президента

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Фото: REUTERS/Yuri Maltsev
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Сахалинская и Магаданская области продолжают демонстрировать высокую явку на выборах президента. В обоих регионах процент пришедших голосовать превышает данные выборов президента в 2012 году.

«На 15:00 местного времени (07:00 мск) активнее всего голосуют на Курилах. За пять часов до закрытия участков на Итурупе проголосовали 67,24%. В Южно-Сахалинске на выборы пришли 47,21% избирателей», – рассказали ТАСС в областном избиркоме.

При этом, в 2012 в Сахалинской области явка в это же время составила 41,64%.

Рекорд выборов президента в 2012 году побили и на Колыме. Там на 15:00 местного времени (07:00 мск) проголосовали 54,69% избирателей. В 2012 году на выборах президента явка на это время составляла 40,88%.

Выборы президента России проходят 18 марта. Пост главы Российской федерации претендуют восемь кандидатов.

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