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Избирательный участок для строителей Крымского моста открылся на Кубани

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Фото: most.life
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В вахтовом городке на Таманском берегу, где ведется строительство моста через Керченский пролив, открылись избирательные участки на выборах президента России. В голосовании смогут принять участие около 3 тыс. строителей Крымского моста, сообщил представитель избирательной комиссии.

«Участок на территории вахтового городка открыт специально для рабочих, он полностью оснащен. Планируем, что придет около 3 тыс. человек», — приводит слова представителя комиссии ТАСС.

Он отметил, что в состав участковой комиссии вошли 12 человек, из них пятеро — представители строительной организации.

Представитель комиссии добавил, что за несколько дней до голосования избирательный участок посетил талисман строителей Крымского моста — кот Мостик.

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