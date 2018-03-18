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В Нижегородской области избиратель прилетел на выборы на дельтаплане

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Фото: Global Look Press/Ralf Hirschberger
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Житель деревни Елизарьево Дивеевского района Нижегородской области прилетел на избирательный участок на дельтаплане, рассказал руководитель Ситуационного центра областной Общественной палаты Евгений Семенов.

«Из Дивеево вылетел, в поселке Сельхозтехника Арзамасского района приземлился и отправился голосовать», — приводит слова Семенова «РИА Новости».

Руководитель центра добавил, что предварительно избиратель для голосования на данном избирательном участке написал заявление о включении его в список избирателей не по месту официальной регистрации.

Ранее сообщалось, что один из избирателей в Новосибирске пришел голосовать в костюме телепузика. В Ленинградской области мужчина пришел голосовать в костюме межконтинентальной ракеты «Сармат», а в Бурятии на участке заметили избирателя в костюме медведя.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

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