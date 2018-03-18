В Нижегородской области избиратель прилетел на выборы на дельтаплане

Житель деревни Елизарьево Дивеевского района Нижегородской области прилетел на избирательный участок на дельтаплане, рассказал руководитель Ситуационного центра областной Общественной палаты Евгений Семенов.

«Из Дивеево вылетел, в поселке Сельхозтехника Арзамасского района приземлился и отправился голосовать», — приводит слова Семенова «РИА Новости».

Руководитель центра добавил, что предварительно избиратель для голосования на данном избирательном участке написал заявление о включении его в список избирателей не по месту официальной регистрации.

Ранее сообщалось, что один из избирателей в Новосибирске пришел голосовать в костюме телепузика. В Ленинградской области мужчина пришел голосовать в костюме межконтинентальной ракеты «Сармат», а в Бурятии на участке заметили избирателя в костюме медведя.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.