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Биатлонист Шипулин проголосовал на выборах президента РФ в Норвегии

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин проголосовал на выборах президента России в посольстве в Норвегии. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Согласно сообщению департамента, Шипулин отметил, что сегодня день особой важности: выборы президента России и ответственные старты Кубка мира в Норвегии. Спортсмены заранее подготовились, чтобы проголосовать в Норвегии и не пропустить ни одно из событий, сообщает «РИА Новости».

Шипулин отметил, что избирательные участки организованы по всему миру, и напомнил, что в жизни, как и в спорте, важно рассчитывать только на себя.

«Поэтому сегодня я проголосовал, сделал свой выбор за сильную Россию, будущее Свердловской области и моей семьи», — заявил биатлонист.

18 марта в России проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, по состоянию на 10:00 часов мск явка на выборах президента РФ превысила показатели 2012 года в 2,5 раза. 

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