Российский космонавт проголосовал на МКС на выборах президента

Российский космонавт Антон Шкаплеров, находясь на борту международной космической станции, проголосовал на выборах президента России.

Шкаплеров проголосовал на избирательном участке в подмосковном Королеве в Центре управления полетами через доверенное лицо — командира отряда космонавтов Олега Кононенко в присутствии председателя территориальной избирательной комиссии города и членов избирательной комиссии.

Космонавт отметил, что его международные коллеги с интересом наблюдали за происходящим, и выразил благодарность за возможность проголосовать, находясь не на Земле.

Также Шкаплеров отметил, что уже сделал несколько звонков своим родным и друзьям, которые находятся в праздничном настроении. Особое внимание космонавт уделил голосованию в Крыму, напомнив, что сегодня четвертая годовщина присоединения его родного города Севастополя к России.

Антон Шкаплеров заявил, что участие в политической жизни России — важнейшее право любого гражданина РФ. Каждый голос окажет влияние на дальнейшее развитие страны и будущее.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.