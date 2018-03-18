Аксакал в Чувашии проголосовал на выборах с семьей из четырех поколений

Аксакал (почетный старейшина) одной из деревень Чувашии пришел на выборы президента России с семьей, состоящей из четырех поколений.

Им оказался 93-летний житель деревни Малые Арабузи Василий Маркиданов, который пришел на избирательный участок в сопровождении дочери, внуков и правнуков, передает «РИА Новости».

Отмечается, что правнучка старейшины впервые смогла принять участие в президентских выборах — в этом месяце она достигла совершеннолетнего возраста. Председатель участковой комиссии вручила памятный подарок.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.