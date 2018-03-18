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Явка по России на выборах президента на 17:00 составила 51,9%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Явка на выборах президента России в целом по стране по состоянию на 17:00 составила 51,9%, сообщил заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев.

Он отметил, что в большинстве регионов страны фиксируется более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.

Булаев добавил, что с этого момента Центризбирком начинает публиковать данные о явке в реальном времени. Она будет обновляться в информационном центре ЦИК каждые три минуты.

Ранее сообщалось, что на Камчатке и Чукотке, где избирательные участки уже закрылись, фиксируется серьезный рост явки по сравнению с 2012 годом. Выборы также закончились в Забайкальском крае. По состоянию на 12:00 по мск явка на выборах президента в целом по стране составила 34,72%.

На пост президента России претендуют восемь кандидатов. Общественные наблюдатели уже отметили, что не фиксируют серьезных нарушений на выборах.

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