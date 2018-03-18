Явка по России на выборах президента на 12:00 мск составила 34,72%. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Он отметил, что по большинству регионов она была существенно выше, чем в 2012 году.

По данным избирательной комиссии, публикованным на 10:00 мск явка по России была в 2,5 раза больше, чем на прошлых выборах президента.

18 марта в России проходят выборы главы государства. На этот пост претендуют восемь кандидатов.