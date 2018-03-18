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Явка на выборах президента РФ в 2,5 раза превысила результат 2012 года

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Фото: REUTERS/Anton Vaganov
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Явка на выборах президента в целом по России по данным на 10:00 мск составила 16,55%. Это в 2,5 раза больше, чем на прошлых выборах в 2012 году, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«На 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 — 8,01%, 2008 — 8,94%, 2012 — 6,53%, 2018 — 16,55%», — сказала Памфилова.

По данным ЦИК, в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах явка выше на 28%, чем была в это же время в 2012 году.

«Люди активно идут и голосуют. Явка на сегодняшнюю минуту на 28% выше, чем была в 2012 году в Уральском федеральном округе, в Сибирском федеральном округе, в Дальневосточном федеральном округе», — сказал член ЦИК Николай Булаев. Он добавил, что выше явка также на Камчатке и в Магаданской области.

18 марта в России проходят выборы президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов. В восточных регионах страны избирательные участки уже закрылись.

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