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Участки на выборах президента РФ закрылись на Камчатке и Чукотке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Избирательные участки на выборах президента РФ закрылись на Камчатке и Чукотке. В обоих регионах явка выше по сравнению с показателями 2012 года, сообщили в ЦИК России.

Согласно данным Центризбиркома, явка на выборах президента в Камчатском крае составила 63,86% по сравнению с показателями 2012 года. Тогда явка в этом регионе составляла 57,04%. В Чукотском автономном округе явка составляет 76,34% по сравнению с 76% в 2012 году.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, по состоянию на 10:00 часов мск явка на выборах президента РФ превысила показатели 2012 года в 2,5 раза. 

18 марта в России проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

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