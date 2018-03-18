Кемеровчанка проголосовала на выборах через час после рождения сына

Жительница города Кемерово, ставшая мамой во второй раз, проголосовала на выборах президента России через час после рождения сына. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«С утра женщина собиралась пойти на избирательный участок, но вместо этого поехала в роддом, где благополучно родила сына Даниэля. Елена уже через час после родов проголосовала на выборах президента РФ — к ней в палату пришли члены комиссии с переносным избирательным ящиком», — приводит заявление пресс-службы «РИА Новости».

«Голосует вся страна, почему я должна пропускать этот момент?» — сказала роженица.

Ранее сообщалось, что пациентки роддома во Владивостоке смогли проголосовать на выборах президента России.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.