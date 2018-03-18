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На выборах президента РФ в Крыму проголосовали почти 54% избирателей

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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На выборах президента России в Республике Крым по состоянию на 15:00 проголосовали 53,48% избирателей (более 803 тыс. человек). Об этом сообщает глава избирательной комиссии региона Михаил Малышев.

Всего свой голос на выборах главы государства в Крыму отдали 803 418 человек, пишет «РИА Новости».

Выборы президента России проходят на территории республики впервые после присоединения к РФ в 2014 году. На территории полуострова открыты 1206 избирательных участков, в Севастополе — 182 участка.

Представители 20 стран наблюдают за ходом голосования в Крыму, включая США, Украину, Австрию, Великобританию, Латвию, Италию, Венесуэлу, Швейцарию

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

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