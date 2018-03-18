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Наблюдатели позитивно оценили ход выборов в Крыму

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль», а также иностранные наблюдатели позитивно оценивают ситуацию на избирательных участках в Крыму. Об этом «РИА Новости» заявил член СПЧ, сопредседатель организации Александр Брод.

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«Представители ассоциации «Гражданский контроль» в настоящее время находятся на территории Бахчисарайского района. Сегодня посетили несколько избирательных участков. Никаких инцидентов нет, безопасность обеспечивается. Все участки оборудованы, выполняются все необходимые меры. В целом ситуация оценивается и нашими экспертами, и иностранными позитивно», — заявил эксперт.

Брод также назвал неплохой явку на участках, где голосуют крымские татары.

По словам председателя избирательной комиссии Севастополя Александра Петухова, явка избирателей там по состоянию на 12:00 мск превысила 35%. В Крыму, как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев, проголосовали 33,81% избирателей.

По России явка на выборах президента на 12:00 мск составила 34,72%.

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