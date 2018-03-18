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Сайт ОП РФ по наблюдению за выборами подвергся хакерской атаке

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Сайт Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами президента России в воскресенье, 18 марта, подвергся DDoS-атаке. К настоящему времени специалисты смогли устранить проблему, передает «РИА Новости».

«Сайт общественныйнаблюдатель.рф подвергся DDoS-атаке и временно не функционирует. Технические службы Общественной палаты РФ работают над решением проблемы», — сообщается в официальном Telegram-канале палаты.

Спустя восемь минут после публикации сообщения ОП РФ сообщила об устранении технических проблем.

Минувшей ночью ЦИК России зафиксировал DDOS-атаку на сайт комиссии. Источники атаки исходили из 15 стран. Повторная атака на сайт комиссии и на информационно-справочный центр была совершена в воскресенье, 18 марта.

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