Сайт ОП РФ по наблюдению за выборами подвергся хакерской атаке

Сайт Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами президента России в воскресенье, 18 марта, подвергся DDoS-атаке. К настоящему времени специалисты смогли устранить проблему, передает «РИА Новости».

«Сайт общественныйнаблюдатель.рф подвергся DDoS-атаке и временно не функционирует. Технические службы Общественной палаты РФ работают над решением проблемы», — сообщается в официальном Telegram-канале палаты.

Спустя восемь минут после публикации сообщения ОП РФ сообщила об устранении технических проблем.

Минувшей ночью ЦИК России зафиксировал DDOS-атаку на сайт комиссии. Источники атаки исходили из 15 стран. Повторная атака на сайт комиссии и на информационно-справочный центр была совершена в воскресенье, 18 марта.