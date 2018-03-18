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В ЦИК рассказали о фейковых жалобах на президентских выборах

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев сообщил, что подтверждаются не все жалобы, зарегистрированные на выборах президента 18 марта движением «Голос».  

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«Мы сегодня уже показывали несколько сюжетов, которые сделаны по инициативе, в том числе, этой организации. Мне кажется, что там есть много фейковых», – цитирует Булаева «Интерфакс».

Он добавил, что всем стоит корректней оценивать происходящее.

«У нас сегодня более 80% избирателей голосуют на участках, где есть видеонаблюдение. Поэтому мы можем посмотреть, что на самом деле было на участке», – сказал он. 

По данным движения «Голос», на президентских выборах зарегистрировано свыше 200 нарушений из 46 регионов страны, по которым было направлено 19 официальных жалоб.

За день до выборов глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в комитет поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента РФ. Она отметила, что жалоба поступила из Краснодарского края, где голосование еще не началось

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