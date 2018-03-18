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Собчак проголосовала в музыкальной школе в Москве на выборах президента

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак проголосовала на выборах главы государства в музыкальной школе в центре Москвы.

Телеведущая посетила избирательный участок № 158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

На данный момент свой голос отдали премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, певец и композитор, народный артист России Олег Газманов.

На МКС проголосовал космонавт Антон Шкаплеров, в Париже в российском посольстве отдал голос известный актер Жерар Депардье, а в Норвегии — олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, по состоянию на 10:00 мск явка на выборах президента РФ превысила показатели 2012 года в 2,5 раза. 

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