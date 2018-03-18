В рабочем порядке

Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Действующий глава государства и кандидат на высший пост в беседе с журналистами заявил, что в день голосования будет работать — у него запланировано несколько встреч.

Президент прибыл на избирательный участок № 2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте утром. Он кратко пообщался с главой участковой избирательной комиссии Виктором Лындиным, после чего прошел к столу регистрации, чтобы получить бюллетень. Секретарь УИК Галина Поплетеева подарила главе государства значок «Я выбрал президента России», который вручается и другим избирателям.

Опустив бюллетень в урну, Владимир Путин побеседовал с журналистами. Представители СМИ поинтересовались у главы государства, какие у него планы на сегодняшний день.

— Рабочие. У меня сегодня пара рабочих встреч, — сказал президент.

Журналистов интересовали и цифры. В частности, какой процент голосов в свою поддержку он как кандидат считал бы успешным.

— Любой, что дает право исполнять должность президента, — подчеркнул Владимир Путин.

Виктор Лындин сообщил журналистам, что в 2018 году на выборах на участке используются новые современные комплексы обработки избирательных бюллетеней. Машина подсчитывает голоса, и даже устно благодарит за голосование.

— Приятно, что президент повел себя как рядовой избиратель, — прокомментировала секретарь УИК Галина Поплетеева голосование главы государства.

Позднее этот участок посетила группа иностранных наблюдателей и журналистов, в том числе и сирийских. В этот момент здесь голосовал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он поблагодарил гостей из Сирии за приезд в Россию в непростые для их страны времена.