В ЦИК зафиксировали хакерскую атаку на информационный центр

ЦИК России зафиксировал хакерскую атаку не только на сайт комиссии, но и на информационно-справочный центр. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

«Уже сейчас можно сказать, что на сегодняшний день многократно увеличилась нагрузка, и фиксируем по существу хакерскую атаку на наш информационно-справочный центр», — цитирует ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что атаки на сайт исходили из 15 стран. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, пик хакерской атаки пришелся на 2:20 мск.

О росте количества кибератак на различные российские сайты в последние дни подготовки к выборам президента РФ также рассказали в «Ростелекоме».

Выборы президента России проходят в воскресенье, 18 марта. Россияне голосуют за одного из восьми зарегистрированных кандидатов: Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксению Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.

Первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск.