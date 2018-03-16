Явку отвязали от легитимности

Легитимность выборов не связана с явкой: избирательные процедуры могут соответствовать закону, даже если проголосует 10% граждан, говорится в исследовании Российского общественного института избирательного права (РОИИП), с которым ознакомились «Известия». Авторы доклада «Участие избирателей в выборах: российская и зарубежная практика» напоминают, что в РФ явка не является юридически значимым показателем и не отражается в протоколе об итогах голосования. Аналогичная норма действует в США, Великобритании, Германии и Франции. Согласно выводам экспертов, на явку влияет ряд субъективных факторов: значимость и частота выборов, актуальность поднятых кандидатами проблем, уровень напряженности избирательной кампании, наглядность агитационных материалов и даже погода в день голосования.

Самая высокая явка в России была зафиксирована на выборах президента 1996 года — 69,8%, самая низкая — на выборах депутатов Госдумы в 2016 году — 46,8%. Явка стала ниже, и это общемировая тенденция, отмечают эксперты РОИИП. Так, если в 1953 году на выборы мэра Нью-Йорка пришло 93% избирателей, то в 2014 году только 24%.

Аналогичные показатели зарубежные страны демонстрируют и на выборах других уровней. Например, на выборах губернатора в штате Айдахо в 2014 году проголосовали только 26%, в Калифорнии — 31%, в Техасе — 34%, в Нью-Йорке — 33%. В том же году на выборах в Европарламент средняя явка составила 43%. В Словакии — лишь 13%, в Чехии — 18%, в Польше — 23%, в Словении — 24%, в Хорватии — 25%, в Португалии — 33%, в Великобритании — 35%, в Финляндии — 39%. Максимальное значение было зафиксировано в Бельгии (89%) и Люксембурге (85%).

По мнению исследователей, низкая явка необязательно свидетельствует о неподдержке кандидатов избирателями.

— Избиратели могут не прийти на выборы как потому, что не поддерживают выдвиженцев, так и потому, что поддерживают, но настолько уверены в победе «своего» кандидата или партии, что не считают нужным тратить личное время на голосование, — сказал «Известиям» глава РОИИП Игорь Борисов.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков полагает, что активность избирателей зависит от политической системы и уровня политической культуры в конкретной стране.

— На последних выборах президента Франции явка во втором туре составила немногим более 28%, что является низким показателем, но легитимность выборов не попала под вопрос. Есть страны, где участие в выборах является обязательным для всех. В Австрии и Германии за неявку грозит штраф. В Аргентине, помимо штрафа в размере от $20 до $200, предусмотрено наказание в виде лишения гражданина возможности занимать государственные должности в течение трех лет. Явка на выборах в странах, где избирательное право является обязательным, будет более высокой, — отметил эксперт.

Политконсультант Дмитрий Фетисов пояснил, что падение явки — общемировой тренд последних лет, вне которого не остается и Россия. Но формула «легитимность через явку» в нашей стране, по его мнению, до сих пор достаточна сильна в сознании граждан и многих чиновников.

— Сейчас это во многом происходит из-за отсутствия серьезных претензий к действующей власти и нежелания ее менять. Подобные ситуации возникли во многих крупных странах мира, — уточнил Дмитрий Фетисов.

Координатор Национального общественного мониторинга Роман Коломойцев считает, что показатели явки отражают общественно-экономическую ситуацию в государстве и никак не лишают выборы статуса легитимности.

— Выборы в Северной Корее сейчас или раньше в СССР проходили массово, но вряд ли их легитимность была высокой. В то же время в Западной Европе, что подтверждают наши международные эксперты, мы видим падение явки, особенно на выборах в общеевропейские структуры, но к их легитимности не возникает вопросов, — отметил эксперт.

На президентских выборах в РФ в 1991 году явка избирателей составила 77%, в 1996-м — 70%, в 2000-м — 69%, в 2004-м — 64%, в 2008-м — 70%, а в 2012-м — 65%.