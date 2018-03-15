«Единая Россия» мобилизует электорат

«Единая Россия» создаст мобилизационный центр, который начиная с 17 марта будет отслеживать работу региональных отделений партии в ходе выборов. Контролировать их деятельность планируется посредством видеосвязи — всего таких сеансов будет три: в 14:00, в 18:00 и в 21:00 мск 18 марта. Об этом «Известиям» сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. ЕР рассчитывает через партструктуры в субъектах привлечь на участки до 10 млн человек. Эксперты полагают, что выборы станут показательными для нового руководства «Единой России», которое стремится продемонстрировать свою эффективность.

Задача мобилизационного центра — аккумулировать информацию об участии представителей «Единой России» в голосовании, заявил «Известиям» Андрей Турчак.

— Такие центры будут работать не только в Москве, но и во всех регионах. При этом мобилизационный центр партии в Москве ни в коем случае не подменяет работу избирательного штаба Владимира Путина, у него другие задачи, — пояснил он, напомнив, что у ЕР самая большая сеть региональных отделений.

В «Единой России» рассматривают работу центра как «вклад в предвыборную кампанию президента», рассказал «Известиям» собеседник в партии. Контролировать работу региональных отделений на выборах будет всё руководство генсовета в режиме видеомоста. Всего таких сеансов будет три: в 14:00, в 18:00 и в 21:00 по московскому времени 18 марта.

— На всех этапах избирательной кампании «Единая Россия» поддерживала нашего кандидата и работала в интересах выборов в целом, чтобы они прошли максимально легитимно, — сказал Андрей Турчак. — Партия предоставляла свои площадки для сборщиков подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в единый день сбора подписей, обучила наблюдателей для работы на участках. «Единая Россия» подготовила более 90 тыс. наблюдателей для нашего кандидата.

В экспертной среде также полагают, что стремление мобилизовать до 10 млн человек вызвано желанием ЕР внести свой вклад в выборы. Глава фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградов считает, что, кроме этой цели, перед партией стоит задача активизировать работу своих региональных отделений в нынешнем политическом цикле.

— 18 марта станет своего рода испытанием для ЕР. Если явка будет удовлетворительная, партии можно рассчитывать на преференции, если же нет, то возможны репутационные издержки, — сказал «Известиям» эксперт.